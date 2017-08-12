Вечером в Ялте ждут фейерверк в честь Дня города

В Ялте 12 августа запланированы праздничные мероприятия по случаю Дня города. Как сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города, вечером в субботу на городской набережной состоится концертная программа «Ялта – город праздник, город – мечта!». В 22 часа в акватории порта запланирован праздничный фейерверк, вечер завершится дискотекой на набережной.

В воскресенье 13 августа ожидаются ярмарки, детские мероприятия, концерт Симфонического оркестра Крымской государственной филармонии.

В этом году торжества в честь Дня города в Ялте растянули на три дня. Организаторы запланировали спортивные состязания, шахматный турнир, концерты и выставки, фестиваль мороженого, пикник книг, также ожидается концертная программа и фейерверк.

Для детей запланированы мастер-классы, игровая программа с участием аниматоров и ростовых кукол и шоу мыльных пузырей.

Местные власти запретили 12 и 13 августа продажу алкоголя за два часа до начала проведения праздничных мероприятий, во время проведения и в течение одного часа после окончания проведения праздничных мероприятий.