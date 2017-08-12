В Украине появятся пограничные участковые – Госпогранслужба

Председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал анонсирует создание института пограничных участковых, сообщается 12 августа на сайте ведомства.

«Мы планируем вводить такое понятие, как пограничный участковый, который должен работать в поселковых советах, должен работать с местным населением, должен проводить профилактическую работу», – сказал он, отметив, что такое нововведение будут реализовывать за счет действующего штата.

Петр Цигикал ранее сообщал, что подразделения Госпогранслужбы укомплектованы на 60-70%.

Цигикал возглавил Государственную пограничную службу 25 июля 2017 года после того, как его предшественник Виктор Назаренко написал рапорт об отставке по состоянию здоровья.