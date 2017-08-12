В России полиция запретила ЛГБТ-шествие на Марсовом поле Петербурга

В российском Санкт-Петербурге полицейские запретили ЛГБТ-активистам провести в субботу шествие на Марсовом поле. Как сообщает 12 августа российская служба Радио Свобода, по сообщению местных чиновников на этом месте была согласована акция прокремлевского Национально-освободительного движения (НОД), «в защиту традиционных, моральных и семейных ценностей».

Две участницы несостоявшегося ЛГБТ-шествия рассказали, что неизвестные брызнули им в лицо из газового баллончика. Не уточняется, являлись ли нападавшие членами НОД.

Накануне суд в Петербурге признал проведение шествия на Марсовом поле законным, так как эта территория является гайд-парком, и мероприятия на ней не требуют согласования. За день до этого городская администрация запретила ЛГБТ-активистам проводить шествия еще в нескольких частях города.