«Крымэнерго» предупреждает о возможном отключении света вечером 12 августа

«Крымэнерго» предупреждают о возможно отключении света на полуострове вечером 12 августа с 20:00 до 22:00. Об этом говорится на сайте предприятия.

«На сегодняшний день объемы потребления достигли предела и превышают суммарный объем крымской генерации и перетоков по энергомосту «Тамань – Крым». При дальнейшем увеличении объемов потребления по команде диспетчера Черноморского РДУ возможно введение графиков временного ограничения потребления электрической энергии (ГВО) на соответствующие величины», – говорится в сообщении.

В «Крымэнерго» отметили, что 11 августа, благодаря введению графиков ограничения мощности (ГОМ) потребителей – юридических лиц, а также запуску резервных источников энергоснабжения (94 РИСЭ суммарной мощностью 13,3 МВт) временные ограничения в подаче электроэнергии не вводились.

До этого в предприятие обратилось к жителем аннексированного полуострова с просьбой экономить электроэнергию в вечернее время – часы наибольших нагрузок.

Также «Крымэнерго» предупредило о возможных веерных отключениях электроэнергии из-за роста потребления электричества в период сильной жары.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.