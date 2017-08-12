Российские эксперты разрешили провести реконструкцию пляжа в Симеизе

Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции галечного пляжа и берегоукрепительных сооружений санатория «Пионер» в поселке Симеиз, который находится на Южном берегу Крыма. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

«Результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация – результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки», – сообщили в пресс-службе и добавили, что по итогам рассмотрения материалов выданы положительные заключения.

В организации уточнили, что проект предусматривает замену демонтируемого аварийного участка волноотбойной стены длиной 120 метров и ремонт оставшейся части сооружения. Также, по информации Главгосэкспертизы, будет разобран и утилизирован опрокинутый лестничный сход, на его месте появится новый лестничный сход, возведут два надводных и два подводных проницаемых волнолома, защитную берму из камня и пандус, восстановят галечный пляж.

Весной Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции 12 причалов от Фороса до Судака, относящихся к Ялтинскому морскому торговому порту.