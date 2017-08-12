Российская группа «Братья Грим» попала в базу «Миротворца» из-за выступлений в Крыму

Российская поп-рок-группа «Братья Грим» попала в базу сайта «Миротворец». Как сообщается 12 августа на самом сайте, причиной стало их выступление в аннексированном Крыму.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины. Отрицание российской агрессии. Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма», – говорится в обвинении на сайте.

Помимо солиста группы Константина Бурдаева, в базе находятся гитарист Валерий Загорский, бас-гитарист Дмитрий Кондрев и барабанщик Михаил Мазурок.

Согласно анонсу на сайте коллектива, они выступали в Евпатории и Ялте в 2017 году.

В открытых источниках члены группы «Братья Грим» не комментировали ситуацию.

Ранее стало известно, что в базу «Миротворца попал» советский и российский музыкант и актер, лидер группы «Звуки Му» Петр Мамонов. Причиной занесения в базу российского музыканта стало его выступление в аннексированном Крыму.

Российские артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым, нарушают украинское законодательство. Украинское общественное движение «Відсіч» потребовало от СБУ принять меры в отношении российского актера Марата Башарова, запретив ему въезд в Украину, после посещения актером аннексированного Россией Крыма.

Российскому рэперу Алексею Долматову, известному под псевдонимом Guf, запретили въезд на территорию Украины после его выступлений в аннексированном Россией Крыму.

9 октября 2016 года первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко объявила о намерении обратиться в Службу безопасности Украины с запросом об установлении запрета на въезд в Украину российским артистам, выступавшим в Крыму.