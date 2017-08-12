В Ялте ко Дню города провели молебен и шествие спортсменов

В Ялте 12 августа ко Дню 179-летия города провели молебен, а также шествие спортсменов по набережной. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации Ялты.

«Празднование началось с торжественного шествия спортсменов по набережной города, которое приурочили также и ко Дню физкультурника. В нем приняли участие представители различных спортивных федераций, секций и школ региона», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, молебен «во славу города» прошел возле часовни Новомученников и Исповедников.

Сообщается, что в этот день в Ялтинский морской порт также зашел парусник «Херсонес». Как сообщили в пресс-службе, каждый желающих мог посетить судно бесплатно.

Согласно расписанию, празднования завершатся концертной программой «Ялта – город праздник, город-мечта», которая началась в 18:00, а в 22:00 ожидается запуск фейерверка и дискотека.

Накануне сообщалось, что местные власти запретили 12 и 13 августа продажу алкоголя за два часа до начала проведения праздничных мероприятий, во время проведения и в течение одного часа после окончания проведения праздничных мероприятий.