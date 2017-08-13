В Крыму готовятся к проведению фестиваля «Истории достоинства. От Владимира до Владимира»

В Симферополе, Севастополе, Керчи, Феодосии и Евпатории с 14 по 17 августа планируется проведение второго историко-культурного фестиваля «Истории достоинства. От Владимира до Владимира». Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

«Участникам фестиваля будет предложено создать произведение изобразительного искусства на заданную тему из истории Крыма, главной темой фестиваля в городе Симферополе станет личность и историческое наследие Екатерины II», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, с 14 по 17 августа в Екатерининском парке Симферополя с 16:00 любой гость мероприятия сможет принять в нем участие и «через изобразительное искусство воссоздать моменты истории на холстах».