Украинка завоевала «серебро» за Чемпионате мира по легкой атлетике

Украинка Юлия Левченко завоевала «серебро» на Чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

«Юлия Левченко – серебряная призерка чемпионата мира по легкой атлетике по прыжкам в высоту! Отметим, что наша 19-летняя спортсменка в финале три раза улучшала свой личный рекорд - 1.97; 1.99; 2.01!!! Искренне поздравляем Юлию з невероятным выступлением на мировом форуме!! Бравооо!!!», – заявляют в комитете.

Результат 2,01 стал лучшим в карьере Левченко. Эта медаль является первым «серебром» для Украины на чемпионате мира в Лондоне.



На высоте 2 метра 3 сантиметра украинка проиграла в борьбе за «золото» Марии Ласицкене из России.