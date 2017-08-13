«Таврия» сыграет с «Миром» в шестом круге Второй лиги чемпионата Украины по футболу

Возрожденный на материковой части Украины крымский футбольный клуб «Таврия» сыграет выездной матч с командой «Мир» из Горностаевки (Херсонская область) в шестом круге Второй лиги чемпионата Украины по футболу.



Как сообщает официальный сайт «Таврии», матч стартует в 18:00 в воскресенье, 13 августа.

«Мир» – сложившаяся команда: хорошие игроки и тренер.Команда очень амбициозная со стабильным финансированием. Мы однозначно будем стараться играть на победу», – заявил в комментарии Крым.Реалии главный тренер «Таврии» Сергей Шевченко.

Предыдущий матч «Таврия» в выездном матче переиграла запорожский «Металлург» со счетом 0:1 и заняла пятую позицию в турнирной таблице с 9 очками.

Возрожденный крымский футбольный клуб «Таврия» 21 июня был аттестован для участия во Второй лиге Украины.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

В ноябре 2016 года возрожденный на материковой части Украины футбольный клуб «Таврия» (Симферополь) подал заявку в комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) на участие в процедуре аттестации профессиональных футбольных клубов на сезон 2017-2018 года.

До российской аннексии Крыма клуб играл в Премьер-лиге Украины.