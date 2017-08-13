В МВД Украины заявляют, что нашли тело полковника Нацгвардии, который исчез на Донбассе 3 июня

В Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что в зоне боевых действий на Донбассе нашли тело полковника Нацгвардии Александра Бойко, который пропал 3 июня. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на руководителя департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко.



«После продолжительных поисков тело убитого 3 июня в бою под Попасной полковника спецназа Нацгвардии Александра Бойко доставлено в Северодонецк», – написал Шевченко.

С начала конфликта на востоке Украины в середине 2014 года по состоянию на 15 мая 2017 года, по данным ООН, погибли как минимум 10 тысяч человек – гражданских, военных и представителей незаконных вооруженных формирований.