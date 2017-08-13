В Крыму за сутки пострадали в ДТП 15 человек

В Крыму за минувшие сутки произошло шесть ДТП, в которых пострадали 15 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба созданного в Крыму главка МЧС России.



По его информации, один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП ночью 12 августа.



«В Джанкойском районе рядом с селом Новостепное водитель автомашины Mitsubishi Lancer не справился с управлением и вылетел в кювет. 31-летний водитель иномарки погиб. Двое пострадали. Пострадавший житель Севастополя самостоятельно покинул автомобиль», – говорится в сообщении.

Кроме того, на трассе Феодосия-Керчь столкнулись три машины: два грузовика MAN, Mercedes-Benz и легковой Chevrolet Lacetti. В результате аварии погибла 12-летняя девочка. «Четырех пострадавших пришлось доставать из машины с помощью специального инструмента. Их с травмами различной степени тяжести доставили в Ленинскую центральную районную больницу», – сообщают спасатели.



Еще одна авария произошла в Керчи. На улице Свердлова столкнулись автомобиль ГАЗ 3110 и мопед. Пострадал 62-летний водитель мопеда, керчанин.



Крымские спасатели также выезжали на ДТП в Раздольненском районе. В районе села Зимино в результате аварии пострадали семь человек.



Как выяснилось, водитель автомобиля ВАЗ 2115 не справился с управлением и вылетел в кювет. Два человека погибли, еще один от госпитализации отказался.



Двое других с травмами различной степени тяжести госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи поселка Новоселовское.