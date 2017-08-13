В ботсаду КФУ установят метеостанцию

Автоматическая метеостанция появится в сентябре в ботаническом саду Крымского федерального университета имени Вернадского в Симферополе. Об этом сообщает РИА Крым со ссылкой на директора ботсада Анну Репецкую.



По ее словам, объект будет включен в общую сеть Росгидромета и поможет синоптикам получать больше информации об изменениях климата.



«Буквально на днях я занималась разметкой площадки под установку новой автоматической метеостанции, которую мы ожидаем в сентябре. Собственная метеостанция будет для нас очень серьезным подспорьем для получения корректных научных результатов, в том числе, применяемых потом на практике. Это будет весьма полезно не только для ботанического сада, географического факультета, но и в целом. Это еще одна точка получения стационарных метеорологических данных, которая будет включена в общую сеть Росгидромета. Чем больше точек получения данных, тем более полная картина», – сказала она.



В начале 2015 года в подконтрольном России правительстве Крыма распорядились создать на полуострове «федеральный университет», куда вошли несколько вузов, в том числе и ликвидированный Таврический национальный университет имени Вернадского, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского, и несколько других научных организаций.



В структуру «Крымского федерального университета» входят около 13 образовательных и научных организаций.



Таврический национальный университет (ТНУ) имени Вернадского переехал из аннексированного Крыма на материковую часть Украины в 2016 году. Ректором университета стал Владимир Казарин.



Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».