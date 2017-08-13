В Афганистане погиб местный лидер «Исламского государства» – военные США

США заявляют, що местный лидер экстремистской группировки «Исламское государство» и несколько командиров группировки погибли в результате воздушной атаки США в Афганистане.



В результате нападения 10 августа погиб Абдул Рахман, определенный военными США как эмир провинции Кунар, сообщает Радіо Свобода со ссылкой на заявление командования в Кабуле.

Среди погибших во время воздушного удара в восточной части провинции Кунар также есть трое других высокопоставленных представителей группировки, говорится в заявлении.



В нем также сообщается, что Рахман был главным кандидатом в лидеры «Исламского государства» после того, как его бывший лидер Абу Саед был убит в результате атаки в США в июле.

Американские военные опровергли сообщение 11 августа о том, что в результате аварии в восточной афганской провинции Нангаргар погибли не менее 16 гражданских лиц. По их данным, в результате операции погибли только боевики.