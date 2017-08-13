Предприятие «Крымэнерго» предупреждает о возможном отключении света на полуострове вечером 13 августа в часы максимальных нагрузок – с 19:00 до 23:00. Об этом говорится на сайте предприятия.

«В период аномальной жары в Республике Крым резко возрос уровень потребления электрической энергии. На сегодняшний день объемы потребления достигли предела и могут превышать суммарный объем крымской генерации и перетоков по энергомосту «Тамань – Крым». При дальнейшем увеличении объемов потребления по команде диспетчера Черноморского РДУ возможно введение графиков временного ограничения потребления электрической энергии (ГВО) на соответствующие величины», – говорится в сообщении.

В «Крымэнерго» отметили, что накануне, 12 августа, ГВО не вводились благодаря снижению уровня потребления электроэнергии до плановых величин.

На предприятии также призвали жителей аннексированного полуострова сократить энергопотребление в часы вечернего максимума с 19:00 до 23:00.

До этого «Крымэнерго» предупреждало о возможных веерных отключениях электроэнергии из-за роста потребления электричества в период сильной жары.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.