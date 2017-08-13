Украинскому гражданину афганского происхождения Кабиру Мохаммаду, которого уже 10 месяцев держат в СИЗО Симферополя, на 15 августа 2017 года назначили проведение медицинского освидетельствования. Для этого Мохаммада отправят в Клиническую больницу имени Семашко в Симферополе. Об этом 13 августа сообщает Крымская правозащитная группа.

3 августа адвокат Мохаммада получил положительный ответ из СИЗО №1 Симферополя на свое заявление на проведение медицинского освидетельствования его подзащитного, отправленное еще полгода назад, 10 февраля 2017 года. Разрешение провести медосвидетельствование защите арестованного удалось получить только после обращения в суд.

Гражданин Украины афганского происхождения Кабир Мохаммад, которого российские власти называют разыскиваемым Интерполом опасным преступником и удерживают под стражей в аннексированном Крыму, в июне обратился с открытым письмом в Генпрокуратуру России, в котором попросил о помощи и заявил о политическом характере его преследования.

Подконтрольный Кремлю Армянский городской суд в Крыму 9 июня 2017 года в очередной раз продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому гражданину афганского происхождения Кабиру Мохаммаду на три месяца – до 13 сентября. Защита Мохаммада обжаловала это решение, однако 21 июня подконтрольный Кремлю Армянский суд в аннексированном Крыму не удовлетворил апелляцию защиты.

В симферопольском СИЗО более 10 месяцев удерживают гражданина Украины афганского происхождения Кабира Мохаммада, которого сотрудники ФСБ России задержали при въезде на полуостров.

Российские власти хотят экстрадировать Кабира Мохаммада в Иран – как якобы давно разыскиваемого Интерполом особо опасного преступника.

Время проведения экстрадиционной проверки в отношении Мохамада Кабира заканчивается через два месяца. 13 сентября 2017 года российская сторона должна будет сделать выбор: отпустить мужчину или экстрадировать его в Иран.

По словам жены задержанного Оксаны Мохаммад, российские пограничники при проверке документов на админгранице с Крымом 14 сентября 2016 года заявили, что Интерпол разыскивает по заявлению Ирана гражданина Афганистана Ниязи Мохаммад Кабира сына Абдулатифа, который с ноября 2010 года находится в международном розыске по «делу о мошенничестве».

Жена задержанного утверждает, что ее муж не бывал в Иране и имеет открытую шенгенскую визу, по которой он с семьей выезжал в страны Европы.

Консульство Афганистана в России направило в суд Армянска письмо, подтверждающее личность задержанного Мохаммада Кабира. В ведомстве утверждают, что задержанный в Крыму Мохаммад Кабир не имеет никакого отношения к разыскиваемому Интерполом человеку.

Правозащитники сообщают, что в СИЗО Кабир Мохаммад перенес второй инсульт и нуждается в медицинской помощи.

По утверждению Крымской правозащитной группы, Мохаммад Кабир проживает в Украине с 1986 года, закончил медицинский институт в Донецке, имел вид на жительство. В 2012 году Кабир получил украинское гражданство. Семья проживает в Борисполе Киевской области. В Афганистане у Мохаммада и его родственников есть семейный бизнес, поэтому время от времени Кабир летал в Афганистан.