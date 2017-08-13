В Киеве проходит благотворительный аукцион в поддержку украинских политузников Кремля

В Киеве вечером 13 августа проходит благотворительный аукцион в поддержку украинских политузников, которых удерживают в России и аннексированном Крыму. На мероприятие в столичном кафе «Пицца «Ветерано» пришло около 40 людей, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Бывший политзаключенный, крымчанин Геннадий Афанасьев в начале встречи рассказал о пытках, которым подвергся в заключении, и призвал поддерживать украинцев, которые продолжаются находиться в плену.

Среди представленных лотов – книги и календари украинского художника Юрия Журавля с его автографом, вышитые картины мастерицы, переселенки из аннексированного Крыма, а также бусы и чехлы для телефона ручной работы.

Пришедшие на аукцион подписывают открытки украинским политзаключенным.

Все средства, вырученные от продажи лотов, пойдут на поддержку политзаключенных украинцев и подарки им ко Дню независимости Украины. Всего организаторы планируют помочь 48 политзаключенным.

Это уже вторая попытка провести мероприятие. Изначально аукцион должен был состояться 27 июля, но его перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.



Его организовывают советник министра иностранных дел Украины по вопросам политзаключенных Геннадий Афанасьев и общественная организация «Евромайдан-Крым».