Вооруженный мужчина на мосту в Станице Луганской угрожал расстрелом членам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом говорится в отчете миссии, распространенном в воскресенье, 13 августа.

Согласно сообщению, 13 августа в 09:45 патруль миссии, состоящий из четырех человек, находился южнее сломанной части пешеходного моста к югу от контролируемой украинским правительством Станицы Луганской (16 км северо-восточнее Луганска), рядом с передовой позиции группировки «ЛНР» внутри зоны разведения.

«Во время того, как патруль СММ мониторил пересечение гражданским населением деревянных пандусов, к нему подошел невооруженный человек в военной форме и заговорил с СММ, но участники патруля не могли полностью понять, поскольку он говорил на ломаном русском языке с сильным акцентом, вероятно как с Северного Кавказа», – говорится в отчете.

Мужчина отошел от патруля, но через две минуты вернулся со штурмовой винтовкой (вид АК), установил магазин винтовки, отключил предохранитель и направил на патруль примерно с расстояния трех метров.

«Вооруженный мужчина жестом приказал своей винтовкой патрулю двигаться, громко говоря (на русском): «Вы все шпионы. Нечего вам ходить возле наших позиций. Вам вообще нечего здесь делать. Убирайтесь отсюда. Считаю до трех и, если вы не уйдете, то буду стрелять». Затем он начал считать, утверждают в СММ ОБСЕ.

Глава патруля миссии прервал счет и сказал, что патруль будет ехать. Наблюдатели СММ немедленно вернулись к двум бронемашинам, которые были припаркованы к югу от моста, и оставили этот район.

Миссия проинформировала Совместный центр по контролю и координации об инциденте и попросила его расследовать.