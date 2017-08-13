На благотворительном аукционе в Киеве собрали более 22 тысяч гривен для украинских политузников Кремля

На благотворительном аукционе в поддержку украинских политузников Кремля, который прошел вечером 13 августа в Киеве, удалось собрать 22550 грн. Из них 1700 – это пожертвования. Об этом Крым.Реалии сообщил один из организаторов мероприятия, глава общественной организации «Евромайдан-Крым» Сергей Мокренюк.

«Наша задача только одна – оказать хотя бы какую-то помощь каждому из политзаключенных. А их 48. Одна передача – это минимум 3 тысячи грн. Сегодня мы собрали 22550 грн, а это означает, что, по крайней мере, семеро наших ребят получат поздравления с Родины. У нас еще 41», – сказал Мокренюк и призвал украинцев участвовать в подобных марафонах.

Всего на аукционе было продано 25 лотов. С молотка ушли книги и календари украинского художника Юрия Журавля с его автографом, вышитые картины крымской мастерицы, а также бусы и чехлы для телефона ручной работы.

Кроме того, один из лотов – шелковый шарф – предоставила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. В результате торгов за него выручили 1,5 тысячу гривен, добавил Мокренюк.

В Киеве вечером 13 августа прошел благотворительный аукцион в поддержку украинских политузников, которых удерживают в России и аннексированном Крыму. На мероприятие пришло около 40 людей. Пришедшие на аукцион подписывали открытки украинским политзаключенным.

Все средства, вырученные от продажи лотов, пойдут на поддержку политзаключенных украинцев и подарки им ко Дню независимости Украины. Всего организаторы планируют помочь 48 политзаключенным.

Это уже вторая попытка провести мероприятие. Изначально аукцион должен был состояться 27 июля, но его перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.



Организаторами аукциона выступили советник министра иностранных дел Украины по вопросам политзаключенных Геннадий Афанасьев и общественная организация «Евромайдан-Крым».