Украинка Свитолина выиграла открытый чемпионат Канады по теннису

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла Rogers Cup, престижный турнир в Торонто, который также называют открытым чемпионатом Канады.

Соперницей украинки, которая сейчас является пятой теннисисткой мира, была экс-первая ракетка планеты Каролин Возняцки из Дании. Сейчас в мировом рейтинге Каролин занимает шестую строчку, сразу за Свитолиной.

Равная борьба была только в первом сете, который Свитолина выиграла со счетом 6:4. Во второй партии Элина значительно обыграла свою соперницу – 6:0.

На пути к финалу Элина преодолела сопротивление нескольких очень сильных оппоненток – титулованной американки, тоже бывшей первой ракетки мира Винус Уильямс, победительницы Уимблдона испанки Гарбинье Мугурузы, румынки Симоны Халеп, которой Свитолина проиграла в этом году на открытом чемпионате Франции.

Сейчас Элина Свитолина продолжает готовиться к последнему в сезоне, четвертому турниру серии Grand Slam – открытому чемпионату США. Это соревнование начнется через две недели, 28 августа, и финиширует 10 сентября.