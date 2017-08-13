В Днепре взяли под видеонаблюдение Аллею памяти Небесной сотни и участников АТО. Об этом сообщил советник председателя облгосадминистрации, участник АТО Иван Начовный.

Как сообщил Иван Начовный, по инициативе волонтеров и должностных лиц облгосадминистрации система видеонаблюдения была настроена и сдана в эксплуатацию. Это понадобилось после недавнего инцидента с осквернением Аллеи неизвестными лицами.

«Современное оборудование, отдельное независимое положение, возможность модернизации и масштабирования, быстрая переориентация на новые задачи», – отметил он.

28 июля стало известно, что на Аллее памяти в Днепре неизвестные ночью сорвали и повредили фотографии погибших Небесной сотни и участников боевых действий на Донбассе. Как рассказали Радіо Свобода волонтеры, неизвестные планомерно уничтожили фотографии погибших участников Революции Достоинства со стороны «стены», со стороны облгосадминистрации, сорвали плакат с фотографиями погибших бойцов полка спецназначения «Днепр-1», а также листы со стихами, прикрепленные родственниками погибших и волонтерами.

Это был первый подобный инцидент за более трех лет существования аллеи. Позже Аллею памяти силами неравнодушных людей восстановили.

В областном управлении национальной полиции сообщили, что расследуют инцидент.

Импровизированная Аллея памяти Героев возле Днепропетровской облгосадминистрации была создана в апреле 2014 года силами энтузиастов, волонтеров, художников. Сначала на «стене» памяти, изготовленной из металла и досок, разместили фотографии героев Небесной сотни. Позже родные и близкие начали прикреплять здесь портреты погибших бойцов, приносить цветы, зажигать лампадки. Рядом также силами волонтеров был установлен памятный крест и мемориальные плиты с именами погибших военных.