В Херсонесе обещают бесплатный вход на День археолога

На территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» в аннексированном Крыму 19 августа пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню археолога. В этот день с 09:00 до 19:00 в администрации обещают бесплатный вход на все экспозиции. Об этом сообщают на сайте музея.

Ко Дню археолога в «Херсонесе Таврическом» запланировано открытие выставок, выступление квартета крымской филармонии, исторические реконструкции, мастер-классы и авторские экскурсии. С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

С 12 по 20 августа в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» также анонсируют проведение музыкального фестиваля «Опера в Херсонесе» с участием российских и зарубежных оперных певцов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».