США и четыре страны Европы призывают лидеров Косово найти выход из кризиса

Соединенные Штаты и четыре страны Западной Европы призвали политических лидеров Косово положить конец политическому кризису. Это произошло после того, как в балканской стране не смогли избрать спикера или сформировать новое правительство.

Через два месяца после внеочередных выборов мелкие политические группы 10 августа в очередной раз не смогли проголосовать за спикера или позволить президенту назначить премьер-министра.

Последняя неудача побудила Великобританию, Францию, Германию, Италию и Соединенные Штаты обнародовать 13 августа заявление о том, что «ответственность лидеров Косово» заключается в том, чтобы двигать политические институты страны вперед. «Мы обеспокоены текущей политической ситуацией в Косово», – говорится в совместном заявлении, распространенном посольствами стран в столице Приштине.

Парламент намерен провести очередное заседание 14 августа. Но невозможность выбрать спикера вызывает беспокойство по поводу того, что Косово может пережить еще один политический кризис и новые выборы.