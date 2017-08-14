Жителей Евпатории будут привлекать к участию в благоустройстве города

Жители Евпатории будут принимать участие в благоустройстве города, заявил подконтрольный Кремлю глава администрации Евпатории Андрей Филонов.

Об этом сообщает «Новости Крыма».

«Очень важно вовлекать людей в процесс благоустройства. Те люди, которые сами принимали участие в наведении порядка в своих дворах общего пользования, они, во-первых, уже сами не будут там сорить, во-вторых, другим не дадут. Они будут поддерживать наведенный ими порядок», – отметил Филонов.

По его словам, следует учитывать желания и потребности всех проживающих в микрорайоне людей.

«Сегодня при облагораживании города нужно учитывать все социальные слои населения. Бабушкам нужен тенек на скамеечках. Даже детские площадки неоднородны, есть дети от шести до десяти лет, а есть от трех до пяти лет – им нужны разные площадки. Нужно понимать, какой тренд в микрорайоне», – подчеркнул Филонов.

Он уточнил, что территории отбираются посредством проходящего в Евпатории марафона, в ходе которого определяются десять случайных дворов. В 2017 году в марафоне участвовало 50 дворов многоквартирных домов, что составляет треть города.

Ранее сообщалось, что бюджет Алушты получил субвенцию, предусмотренную на обустройство детских игровых площадок

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».