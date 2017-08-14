На выходных в Крыму обошлось без отключений света – «Крымэнерго»

На прошедших выходных 12 и 13 августа в аннексированном Крыму не вводились графики временного ограничения потребления электроэнергии. Об этом 14 августа сообщают на сайте предприятия «Крымэнерго».

«За прошедшие выходные благодаря небольшому снижению уровня потребления и запуску резервных источников электроснабжения (РИСЭ) ГВО на территории Крыма не вводились. Запуск РИСЭ осуществлялся в воскресенье, 13 августа с 20:00 по 21:55 по команде диспетчера ГУП РК «Крымэнерго». Всего запускалось 80 РИСЭ суммарной мощностью около 13 МВт. В субботу, 12 августа необходимость запуска РИСЭ отсутствовала», – говорится в сообщении.

В «Крымэнерго» также утверждают, что в последний раз ГВО вводились 10 августа – во всех районнах аннексированного полуострова. Время отключения потребителей тогда не превышало полутора часов.

Предприятие сново призвало крымчан по возможности сократить энергопотребление в часы вечернего максимума с 19:00 до 23:00.

До этого «Крымэнерго» предупреждало о возможных веерных отключениях электроэнергии из-за роста потребления электричества в период сильной жары.

«Крымэнерго» также опубликовало график плановых отключений электричества на полуострове на сентябрь.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.