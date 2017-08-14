В результате вооруженного нападения на ресторан в Буркина-Фасо погибли 18 человек

В правительстве Буркина-Фасо заявили о 18 погибших в результате нападения на популярный среди иностранцев турецкий ресторан в столице страны Уагадугу. Еще около 20 человек получили ранения. Об этом сообщает Радіо Свобода.

По сообщению правительства от 14 августа, силы безопасности убили по меньшей мере двух нападавших. Власти Буркина-Фасо сообщают, что погибшие имеют разное гражданство, по меньшей мере один из погибших – француз, еще один – гражданин Турции.

Ответственность за нападение, которое продолжалось с вечера 13 августа до утра 14 августа, пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Как сообщают очевидцы, по меньшей мере трое вооруженных людей подъехали к ресторану на автомобиле и открыли огонь по посетителям, которые сидели за столиками на улице. На место прибыли полицейские и военные.

В январе 2016 года на этой же улице в Уагадугу, в другом кафе и гостинице были захвачены в заложники 170 человек. 30 из них погибли. Ответственность за нападение тогда взяла на себя «Аль-Каида».