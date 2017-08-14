На админгранице с Крымом российские пограничники задержали двух граждан Украины – СМИ

Российские пограничники на админгранице с Крымом задержали и передали сотрудникам российской полиции двух граждан Украины, объявленных в розыск на территории России. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ.

По информации издания, один из них – гражданин Украины 1969 года рождения, был задержан на КПП «Армянск» при въезде на территорию аннексированного Крыма.

«В ходе проверки предъявленного паспорта контроллер установил, что по инициативе представителей следствия из Южно-Сахалинска с осени 2016 человек объявлен в российский розыск за невыполнение обязанностей налогового агента», – цитирует «Главком» пресс-службу управления ФСБ.

Второе задержание произошло на КПП «Джанкой», пишет издание. Там пограничников заинтересовал 26-летний житель Мариуполя, который был условно осужден за кражу и угон автомобиля. Задержанный не придерживался порядка отбывания условного наказания, в результате чего меру ему изменили меру на реальный срок и объявили в розыск.

Пограничники Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины 7 августа 2017 года предупредили попытку незаконного перемещения боеприпасов через админграницу с аннексированным Крымом

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».