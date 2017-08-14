В ФСБ утверждают, что задержали боевиков ИГИЛ, планировавших теракты в Москве

В Московской области 14 августа сотрудники ФСБ России задержали боевиков ИГИЛ, планировавших устроить серию взрывов в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«ФСБ России в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в Московском регионе пресечена деятельность террористической группы, намеревавшейся совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы с использованием «террористов-смертников» и взрывных устройств большой мощности», – заявили изданию в пресс-службе ФСБ.

В спецслужбе подчеркнули, пишет «Интерфакс» что «установлены и в результате спецоперации задержаны члены террористической группы, среди которых: куратор подготовки преступления – эмиссар запрещенной в Росии международной террористической организации «Исламское государство», специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника».

Террористическая группа состояла из гражданина России и трех граждан государств центральноазиатского региона. В ФСБ добавили, пишет издание, что в Подмосковье обнаружена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В спецслужбе отметили, цитирует «Интерфакс», что готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями ИГИЛ, «в том числе находящимися в международном розыске Назаровым Т.М. и Ширинджоновым А.М. – руководителем школы подрывников ИГИЛ».

На данный момент нет официальных подтверждений информации о задержании боевиков ИГИЛ в Московской области.

Экстремистская группировка «Исламское государство» опубликовала 9 августа видео, в котором угрожала новыми атаками в Тегеране и призвала иранскую молодежь восстать против своей страны.

В Иране 7 июня во время нападения на парламент и мавзолей аятоллы Хомейни погибли по меньшей мере 18 человек.

В ответ на эту атаку иранский Корпус стражей исламской революции 18 июня выпустил несколько ракет по базам экстремистов в Сирии. Иранские чиновники также объявили об арестах десятков человек, якобы связанных с нападениями 7 июня.