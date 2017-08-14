На месте строительства трассы «Таврида» обнаружили 53 археологических объекта

Во время подготовительных работ по строительству трассы «Таврида» в Севастополе обнаружили 53 новых объекта археологического наследия. Об этом сообщил начальник подконтрольного Кремлю Управления охраны культурного наследия Севастополя Михаил Рязанцев.

«Это памятники различных эпох: поселения, могильники, в том числе, курганные, начиная от античности, заканчивая периодом Средневековья. Сейчас сотрудники Института археологии Российской академии наук изучают найденные объекты», – отметил Михаил Рязанцев.

По словам руководителя управления, до этой находки в Севастополе насчитывалось 265 объектов археологического наследия.

20 июля 2017 года подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин признал, что работы по строительству трассы «Таврида» идут с отставанием.

Российский премьер Дмитрий Медведев утверждал, что средства на строительство автострады «Таврида» правительство России нашло «не без труда». Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей. Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов, а позже – до 139 миллиардов рублей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».