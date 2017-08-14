Больше половины керчан остались без воды из-за аварии на коллекторе

Свыше 100 тысяч жителей Керчи 14 августа остались без воды из-за аварии на водонапорном коллекторе, в результате которой вышли из строя насосные станции. Об этом сообщает российское агенство «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу подконтрольной Кремлю администрации города.

Местные власти уточнили, что авария произошла вечером, 13 августа.

«Причины аварии выясняют. На месте работают коммунальные городские службы. В результате аварии вышли из строя все пять насосных станций. Более 100 тысяч горожан находятся без водоснабжения», – отметили в пресс-службе и добавили, что аварию планируют устранить в течение дня.

21 июля в Керчи произошло несколько прорывов водоводов, из-за чего без воды в жару остались около 7,5 тысяч человек.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров с материковой части страны прекратили.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».