В крупнейшем вузе Севастополя не смогли набрать студентов

Севастопольский государственный университет объявил о недоборе студентов на бюджет. Абитуриентам дали еще неделю для того, чтобы подать документы по нескольким непопулярным в 2017 году направлениям.

Крупнейший ВУЗ Севастополя объявил дополнительный набор документов для желающих поступить на технические специальности. В 2017-м году в университете не просто не было большого конкурса на когда-то самые популярные направления: «Информатика и вычислительная техника», «Электроника и наноэлектроника», «Радиотехника», «Приборостроение», «Проектирование и постройка кораблей» – на эти специальности не смогли набрать даже нужного количества бюджетников. Вакантными остались от трех до 25 мест по каждому направлению.

Абитуриентам дали время до 21 августа, чтобы определиться, подать документы и сдать экзамены при отсутствии результатов российского единого государственного экзамена. Тем же, кто набрал в сумме на всероссийском тестировании больше 240 баллов, обещают первые полгода платить стипендию в размере 10 тысяч рублей (около 4,5 тысячи гривен – КР).

Заявления на вступление в вузы, расположенные на материковой части Украины, подали более 200 абитуриентов из аннексированного Крыма. Об этом рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на брифинге 28 июля 2017 года.

19 июня на материковой Украине начали работу образовательные центры «Крым – Украина», позволяющие крымчанам поступать в 12 украинских вузов по упрощенной системе – без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).​