Турчинов: Украина не поставляла оружие и военные технологии в Северную Корею

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил 14 августа, что предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею.

По его словам, информация в иностранных СМИ о передаче «Южмашем» ракетных технологий Северной Корее является не правдивой.

«Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею. Считаем, что эта антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах», – говорится в комментарии секретаря СНБО Украины.

Он отметил, что Украина считает правящий режим Северной Кореи «тоталитарным, опасным и непредсказуемым, и поддерживает все санкции против этой страны».

«Так же, как и санкции против Российской Федерации, режим которой все больше становится похожим на северокорейский», – сказал Турчинов и добавил, что с начала агрессии России против Украины в 2014 году «Киев полностью прекратил поставки оружия, военной техники и военных технологий в Россию».

Американское издание The New York Times 14 августа сообщило, что успех запусков ракет Северной Кореей стало возможным из-за закупки на черном рынке двигателей, вероятно, с украинского завода.

В обнародованном расследовании издание цитирует эксперта по ракетам из Международного института стратегических исследований Майкла Эльмана, который заявляет, что «вполне вероятно, что эти двигатели поступали из Украины, – вероятно, незаконно». «Самый большой вопрос в том, сколько у них есть, и помогают ли украинцы сейчас. Я очень переживаю», – сказал эксперт.

По его словам, следователи ООН выяснили, что шесть лет назад Северная Корея пыталась похитить ракетные тайны из украинского комплекса. И, как считают следователи, в период после революции в Украине Пхеньян сделал новую попытку.

Как пишет NYT, в прошлом месяце «Южмаш» отрицал, что борется за выживание и продает свои технологии за границу, в частности в Китай. На сайте компании указано, что она не принимает и не будет принимать участия в «передаче потенциально опасных технологий за пределы Украины».

В издании отмечают, что американские следователи не верят в это отрицание, хотя говорят, что нет никаких доказательств того, что правительство президента Петра Порошенко, который недавно посещал Белый дом, знало ли контролировало происходящее внутри комплекса.

Издание также цитирует Эльмана, который не исключает, что российское ракетное предприятие «Энергомаш», которое имеет сильные связи с украинским комплексом, играло роль в передаче технологии двигателей RD-250 Северной Корее. Он отметил, что такие двигатели могли храниться на складах в России.