На Белогорский район Крыма обрушился крупный град (видео)

На Белогорск и Белогорский район аннексированного Крыма 14 августа обрушился крупный град. Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео стихии, на которых видно, что градины достигали размера мячика для настольного тенниса.

На понедельник и вторник 14-15 августа в аннексированном Крыму объявили штормовое предупреждение. В крымском главке МЧС России предупредили о ливнях, грозах, граде и сильном ветре.

Спасатели призывают жителей и гостей Крыма во время непогоды соблюдать правила безопасности. В частности, во время ливня и сильного ветра следует плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, крупных деревьев. Также в ведомстве рекомендуют воздержаться от поездок по городу и по возможности оставаться в квартире или на работе.