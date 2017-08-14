В ЕСПЧ передали почти 4000 дел из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе – украинское министерство

В Европейский суд по правам человека передали почти четыре тысячи дел, связанных с российской аннексией Крыма и с конфликтом на востоке Украины, сообщает 14 августа украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

По информации министерства, 3,5 тысячи дел касаются уничтожения и повреждения имущества на востоке Украины, доступа к правосудию, пенсиям, дискриминации, участия в местных выборах.

«Более 150 дел касаются исчезновения во время конфликта, убийств и похищения родственников заявителей, получения телесных повреждений. Более 250 дел касаются военных и их родственников», – говорится в сообщении.

В прошлом месяце Европейский суд по правам человека принял решение в пользу Украины в деле, в котором истец жаловался на невозможность рассмотрения его апелляции из-за оккупации Луганска.

В постановлении, обнародованном 25 июля, суд постановил, что власть Украины не отвечает за апелляцию, которая осталась без рассмотрения из-за того, что была заблокирована в суде города, находящегося вне контроля украинского правительства.

Это решение стало первым, где ЕСПЧ изучал жалобу, связанную с потерей Украиной контроля над частью территорий Донецкой и Луганской областей.