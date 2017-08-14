Президент Молдовы не обнаружил на военной базе проблем, о которых писали СМИ России

Президент Молдовы Игорь Додон после посещения одной из военных баз в стране заявил, что не обнаружил там нарушений или действий, о которых ранее писала пресса в России.

Как сказал Додон на брифинге после поездки на военный полигон Бульбоака, несмотря на спекуляции последнего времени о возможной дестабилизации положения из-за каких-то действий на том полигоне, там «все идет по плану», сообщает Радіо Свобода.

Додон, который придерживается пророссийских позиций, подтвердил, что там идет ремонт казарм и инфраструктуры, но никаких иностранных солдат на полигоне нет никакого нового строительства не ведется.

Предыдущие дни российские средства массовой информации утверждали, что на полигоне Бульбоака военные США будут новые объекты. А вице-премьер-министр России Дмитрий Рогозин, который также является спецпредставителем Москвы по связям с сепаратистским Приднестровьем и которого проевропейское правительство Молдовы недавно объявило персоной нон грата, также утверждал, что военные США начинают на этом полигоне обучения молдавских спецназовцев и диверсантов в случае нового вооруженного конфликта с Тирасполем.

Министерство обороны Молдовы уже опровергало эти утверждения и уточняло, что речь идет об осуществлении старого плана ремонта объектов полигона, начатого еще пять лет назад, по гранту, предоставленному тогда США в рамках международной программы регионального миротворчества тогдашней «Группы восьми» с 2004 года .

Этот грант на модернизацию базы Бульбоака на сумму в 1600000 долларов Кишинев получил по финансируемой США Глобальной инициативе миротворческих операций в рамках этой программы еще 2012 года. На базе учатся молдавские миротворцы, которые принимают участие в международных миротворческих операциях под эгидой ООН.