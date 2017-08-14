Украинское вещание с вышки на Чонгаре достигает пригорода Судака в аннексированном Крыму. Об этом сообщил вечером 14 августа член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

«Сканирование радиоэфира в Грушевке (Суук-Сала), находящийся неподалеку от Судака, в юго-восточной части крымского полуострова, показывает, что на 100.7 МГц вещает украинское радио – «Ua: Громадське». Ждем запуска Радио Крым.Реалии в ближайшее время на 105.9 МГц», – написал Костинский в Фейсбуке.

Он напомнил, что также украинское радио можно слушать в Крыму на средних волнах, на частоте 549 кГц, благодаря спутниковому вещанию на полуострове доступны 10 украинских радиовещателей.

Как собощает корреспондент Крым.Реалии, также вещание украинских радиостанций досигает Белогорского района крыма, в частности, украинское радио слышно в Богатом.

17 марта 2017 года состоялось торжественное открытие телерадиовышки в поселке Чонгар неподалеку от админграницы с Крымом. Ее установили для возобновления вещания украинских телеканалов и радиостанций на территорию аннексированного Россией полуострова.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назвал пять украинских телеканалов, которые победили в конкурсе и вскоре начнут эфирное вещание на аннексированный Крым. Ими стали: UA:Крим (НОТУ), Черноморская телерадиокомпания, ICTV, «5 канал» и «Прямий» (Тонис). Аудиторию телеканалов составят более 200 тысяч крымчан.

В Национальном совете Украины по телевидению и радиовещанию разработали проект стратегии развития телерадиовещания на территории Херсонской области и организации вещания на территорию аннексированного Крыма. Цель стратегии – увеличить уровень покрытия территории Херсонской области аналоговым и цифровым эфирным вещанием, а также исключить прием аналогового и цифрового эфирного вещания с аннексированной территории в южных районах материковой части Украины.