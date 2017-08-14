Аксенов подписал закон о реструктуризации долгов крымчан перед украинскими банками

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов подписал основную редакцию законопроекта о порядке реструктуризации долгов крымчан по кредитам, взятым в украинских банках до аннексии полуострова. Об этом Аксенов сообщил в Фейсбуке 14 августа.

«Законопроект еще будет обсуждаться и корректироваться, однако основные пункты останутся нетронутыми: физические и юридические лица, имеющие задолженность до 5 млн рублей, полностью освобождаются от ее погашения. Кроме того, для инвалидов второй группы, либо лиц, оказавшихся на иждивении, на которых «висят» кредиты, также предусмотрено полное списание долгов», – написал Аксенов.

По его словам, также предусмотрена процедура урегулирования долгов, которые превышают 5 млн рублей. «Если человек вносит 5% в счет погашения долга, ему списывается автоматически 20% от общей задолженности», – уточнил Аксенов.

Госдума России приняла 19 июля 2017 года в окончательном чтении закон, который устанавливает возможность урегулировать долги крымчан перед украинскими банками без личного общения с кредитором, через российский Фонд защиты вкладчиков.

Украинские эксперты замечают, что принятый закон не списывает долги перед украинскими банками с крымчан.

Украинские банки покинули Крым сразу после аннексии, но президент России Владимир Путин посоветовал крымчанам не отдавать старые кредиты. На полуострове зарегистрировали Фонд защиты вкладчиков, который стал возвращать депозиты клиентам украинских банков.

В конце 2015 года российская Госдума приняла закон, по которому крымчане также обязаны расплатиться по украинским кредитам.

По оценкам экспертов, на момент аннексии Крыма общая сумма задолженности крымчан перед украинскими банками составляла около двух миллиардов долларов.