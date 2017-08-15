Какими лекарствами из России лечат крымчан – Радио Крым.Реалии

Что происходит на фармацевтическом рынке соседней России и в Крыму? Что означает уменьшение количества мидий в Черном море? Как армия Украинской Народной Республики помогала польским войскам отбиваться от большевиков?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Александр Янковский ищет ответы на эти вопросы с исполнительным директором «Аптечной гильдии» Еленой Неволиной, президентом Лиги защиты врачей Семеном Гальпериным, главой сети людей живущих с ВИЧ/СПИД Дмитрием Шерембеем, доктором биологических наук Ниной Шуровой, предпринимателем Сергеем Куликом, историками Андреем Рукасом и Андреем Иванцом.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.