Осужденный в Крыму гражданин Украины потребовал перевода из российской колонии

Осужденный в аннексированном Крыму гражданин Украины Иван Федирко 14 августа потребовал перевода в Украину из российской исправительной колонии. Об этом сообщает украинский Центр информации про права человека со ссылкой на украинского правозащитника Романа Мартыновского.

По информации правозащитников, заключенный протестует против невыполнения Россией резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы от 12 октября 2016 года о передаче на подконтрольную Украине территорию граждан Украины для дальнейшего отбывания наказания.

Федирко отбывает наказание согласно приговору подконтрольного Кремлю Киевского районного суда Симферополя в исправительной колонии №1 Главного управления российской службы исполнения наказаний России по Республике Адыгея с августа 2015 года.

«Узник сообщает о систематическом нарушении его прав во время пребывания в колонии. В течение двух лет Федирко неоднократно просил администрацию колонии оказать медицинскую помощь. Однако ему каждый раз отказывали. Кроме того, осужденный сообщает об отсутствии нормального материального обеспечения в месте отбывания наказания», – сообщили в Центре.

По его просьбе выдать новую рубашку, поскольку последнюю было выдано два года назад, администрация колонии отреагировала переводом Федирко в штрафной изолятор и применением к нему «суровых условий содержания», отметили правозащитники.

«На момент перевода в штрафной изолятор осужденный жаловался на ухудшение состояния здоровья, в частности, на повышенную температуру. Во время пребывания в изоляторе, Федирко ежедневно обращался к администрации колонии с просьбой о медицинской помощи, однако не получил ее. В связи с этим, осужденный ранее объявлял голодовку с 19 июня 2017 по 29 июня 2017 года», – заявляют правозащитники.

Федирко заявил Мартыновскому, что планирует продолжать голодовку до момента его экстрадиции на родину или пока ему не будет предоставлен письменный документ с указанием даты перевода для отбывания наказания на территорию Украины.

В исправительной колонии № 1 в Республике Адыгея Российской Федерации 8 сентября 2016 года скончался гражданин Украины Валерий Керимов, осужденный Гагаринским и Балаклавскими судами Севастополя к 6 годам лишения свободы. Керимов находился под стражей с декабря 2014 года. В начале 2016 года его вывезли на территорию России, откуда он обратился к украинским правозащитникам с просьбой помочь в переводе на территорию Украины.