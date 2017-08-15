Адвокат режиссера Учителя пригрозил Поклонской судом

Адвокат российского режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин предостерег депутата Госдумы Наталью Поклонскую о недопустимости нарушения российского законодательства, сообщает Радио Свобода.

В письме Константина Добрынина, текстом которого располагает РБК, говорится о возможном привлечении бывшего прокурора аннексированного Россией Крыма к уголовной ответственности.

По словам адвоката, заявления депутата Поклонской в отношении фильма «Матильда» создают истерию, которая нагнетается распространением «заведомо недостоверных сведений о якобы совершенных творческим коллективом правонарушениях и преступлениях». Адвокат также считает, что Поклонская своими действиями вводит в заблуждение органы государственной власти России и вовлекает в нарушение российского законодательства своих бывших подчиненных – работников прокуратуры.



По словам Добрынина, обратиться к Поклонской его заставили ее последние публичные заявления, в том числе об экстремизме в действиях министерства культуры России, выдавшего фильму «Матильда» прокатное удостоверение, а также отправка многочисленных депутатских запросов с требованием провести проверки создателей картины.

Режиссер Алексей Учитель ранее провел короткую встречу с депутатом Госдумы России Натальей Поклонской и предложил ей посмотреть фильм «Матильда», против показа которого она выступает. Поклонская, по его словам, категорически отказалась

Фильм «Матильда» о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской выйдет в прокат в октябре 2017 года.

Полемика вокруг картины «Матильда», рассказывающего о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, продолжается уже несколько месяцев. Основным «защитником» Николая II выступила Наталья Поклонская.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда». По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.