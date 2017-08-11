Режиссер Учитель пригласил Поклонскую в кино посмотреть «Матильду»

Режиссер Алексей Учитель провел короткую встречу с депутатом Госдумы России Натальей Поклонской и предложил ей посмотреть фильм «Матильда», против показа которого она выступает. Поклонская, по его словам, категорически отказалась. Об этом режиссер рассказал РБК.

Ранее Наталья Поклонская заявила, что прокатное удостоверение фильму режиссера Алексея Учителя «Матильда» было выдано «с нарушениями, в спешке».

Министерство культуры России в четверг, 10 августа, выдало «Матильде» прокатное удостоверение, присвоив картине рейтинг «16+». В российском министерстве отметили, что «ничего запрещенного в фильме нет».

Накануне в руководстве крымского кинотеатра «Спартак» сообщили, что они будут показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», если он получит прокатное разрешение.

Полемика вокруг картины «Матильда», рассказывающего о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, продолжается уже несколько месяцев. Основным «защитником» Николая II выступила Наталья Поклонская.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда». По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.