Керченская паромная переправа возобновила работу

На Керченской переправе 15 августа возобновили движение паромов после временной остановки движения. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.

Ранее Керченская паромная переправа приостановила работу из-за шторма.

Синоптики предупреждали о сильных ливнях и грозах в Крыму 14 и 15 августа.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в аннексированный Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».