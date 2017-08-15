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Лекарства в Крыму могут дорожать из-за монополии на них в соседней России – эксперт

Аптека в Симферополе. Архивное фото

Цены на российские лекарства в аннексированном Крыму могут расти из-за неконкурентного рынка в соседней России. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал президент российской Лиги защиты врачей Семен Гальперин.

«В России система продажи медикаментов сильно монополизирована. У нас есть не так много аптечных сетей, и все они принадлежат нескольким владельцам. Производителей и поставщиков тоже мало. В результате в России цена на многие лекарства превышает цены на зарубежные аналоги в несколько раз. Дешевые препараты с регулированием рано или поздно «вымываются» из производства – кто же будет работать себе в убыток?», – отметил эксперт.

Ранее пресс-служба подконтрольного России министерства здравоохранения Крыма со ссылкой на заместителя министра Николая Деркача сообщала, что в Крыму нет проблем с лекарственными препаратами, в том числе для групп населения с серьезными заболеваниями. При этом в Росздравнадзоре заявили, что рост цен на лекарства, не входящие в список жизненно важных, превысил инфляцию в три раза.

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