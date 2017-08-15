В Крыму за помощь в получении российского гражданства просят до 250 тысяч рублей – блогер

В аннексированном Крыму существует около 50 фирм, специализирующихся на предоставлении помощи по получению российского гражданства. Услуги таких фирм стоят в диапазоне от 150 до 250 тысяч рублей. Об этом сообщил севастопольский фотоблогер Сергей Анашкевич.

По его словам, такие объявления на столбах – «Российское гражданство» и номер телефона – можно встретить только в аннексированном Крыму – в соседней России их нет.

«Сразу скажу, что это не прямая продажа гражданства. Как выясняется, все эти фирмы занимаются крайне простым и незамысловатым бизнесом – они «оказывают помощь в получении российского гражданства тем крымчанам, кто имеет на это право, но не был прописан в Крыму на момент проведеия референдума (о присоединении Крыма к России – КР)», – отметил блогер.

Он подчеркнул, что у людей, не имевших крымской прописки на момент референдума, серьезные проблемы с получением российского гражданства, даже если они всю жизнь живут в Крыму, и решить этот вопрос можно только установлением через суд факта постоянного проживания в Крыму на момент референдума и затем подачей документов в Федеративную миграциону службу России (ФМС).



«Если с судом все понятно, многие уже давным давно прошли этот этап и получили положительное решение суда, то с ФМС... Вот в ФМС начинается хождение по кругам ада. Проблема в том, что решение суда не является для ФМС документом, на основании которого выдается гражданство и паспорт. Они лишь принимают его во внимание и сами выносят решение – давать гражданство или нет. Дают не всем. Да и чтобы просто сдать заветное решение суда с пакетом документов, нужно становиться в безразмерную очередь и потом ждать рассмотрения невесть сколько», – написал Анашкевич.

Далее, по информации фотоблогера, в процесс вступают «фирмы из объявлений».



«Все, чем они (фирмы) занимаются в рамках гонорара в 150-250 тысяч рублей – это... заносят документы без адской очереди и гарантируют рассмотрение в течении 1,5-2,5 месяцев. Не результат, а именно рассмотрение. То есть суд, сбор документов и подготовка полного пакета – это все за вами. Звонить нужно, когда все готово и остается только подать документы в ФМС. 250 тысяч рублей за занос документов. А тем, у кого нет этих денег на ускорение ожидания, приходится ждать решения годами», – подытожил Анашкевич.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».