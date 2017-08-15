Доказательства причастности Генштаба России к Иловайской трагедии передали в Международный уголовный суд

Главная военная прокуратура Украины передала в офис Международного уголовного суда в Гааге материалы расследования военных преступлений во время событий в Иловайске в августе 2014 года. Об этом сообщают на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

По данным ведомства, о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством донесли до ведома заместителю начальника Генштаба вооруженных сил России Николаю Богдановскому.

«Кроме того, по результатам расследования агрессивной (гибридной) войны России против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 89 человек, в том числе 43 гражданина России, среди которых 20 должностных лиц, в том числе 11 человек из числа руководства российских Вооруженных Сил (Министр обороны Сергей Шойгу, его первый заместитель, начальник Генштаба Валерий Герасимов и еще 9 генералов). Указанные лица объявлены в розыск, суд дал разрешение на их задержание. В суд направили 41 обвинительный акт по 45 людям. По приговорам украинских судов 25 человек уже осуждены, в том числе 9 граждан России, среди них трое военнослужащих российских Вооруженных Сил», - говорится в сообщении от 14 августа.

Ни Министерство обороны России, ни Министерство иностранных дел России пока ситуацию не комментировали.

По данным ГПУ, вследствие внезапного вторжения 24-25 августа 2014 регулярных подразделений Вооруженных сил России батальоны МВД Украины «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», Нацгвардии «Донбасс» и силы сектора «Б» попали в окружение вблизи города Иловайск Донецкой области.

В результате этих событий погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн гривен, добавили в ГПУ.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По последним данным ООН, в результате конфликта погибли более 10 тысяч человек.