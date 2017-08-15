Подконтрольная Кремлю прокуратура аннексированного Крыма по итогам служебной проверки признала недействительным объявленное сотрудниками симферопольской прокуратуры предостережение о недопустимости трансляции трейлера художественного фильма «Матильда» в кинотеатрах города. Об этом 15 августа журналистам сообщил российский прокурор Крыма Олег Камшилов.

«Проверка в ближайшее время будет завершена. Предостережения, которые были объявлены (кинотеатрам – КР) сотрудниками прокуратуры, признаны недействительными. Раньше окончания проверки я не буду больше ничего комментировать», – цитирует Камшилова российское агенство «ТАСС».

До этого подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма организовала служебную проверку действий симферопольских прокуроров в связи с предостережением о недопустимости трансляции трейлера фильма Алексея Учителя «Матильда» в кинотеатрах. Об этом 8 августа сообщили на сайте ведомства.

Ранее в российских СМИ со ссылкой на адвоката режиссера картины Константина Добрынина появилась информация о том, что прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры крымской столицы от показа трейлера фильма «Матильда». Такой документ якобы был разослан после обращения депутата Госдумы России от аннексированного Крыма Натальи Поклонской.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.

В фильме, премьера которого запланирована на октябрь этого года, показываются отношения Николай II с балериной Матильдой Кшесинской, когда он еще был холостым принцем. Поклонская также заявляет, что режиссер ложно обрисовал Россию, как страну «пьяниц и блудниц».