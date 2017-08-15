В Феодосийской картинной галерее имени Ивана Айвазовского больше не планируют вывозить картины после их возвращения из соседней России. Об этом Крым.Реалии рассказала 15 августа директор феодосийской галереи имени Айвазовского Татьяна Гайдук.

На данный момент, по ее словам, все возвращенные картины можно увидеть в экспозиции галереи.

«Там (в московской Третьяковской галерее – КР) были не только картины, но и мемориальные вещи, графические работы. Некоторые мемориальные предметы можно увидеть в зале, графики в зале сейчас нет, она круглый год не экспонируется, а живописные работы, которые выезжали, – абсолютно все в залах», – заверила Гайдук.

В 2016 году 38 картин Ивана Айвазовского из Феодосии были переданы в московскую Третьяковскую галерею. Министерство культуры Украины в ответ заявило о нарушении статьи 5 Гаагской Конвенции от 1954 года, которая запрещает вывозить ценности с оккупированных территорий.

До аннексии Крыма Россией коллекция картинной галереи имени Ивана Айвазовского в Феодосии насчитывала 417 полотен художника и его учеников.

На родине Ивана Айвзовского в Феодосии 29 июля 2017 года прошли мероприятия в рамках празднования 200-летия со дня рождения художника.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».