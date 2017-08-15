Капитализация биткоина превысила рыночную стоимость «Роснефти» на 20 миллиардов

Капитализация биткоина достигла 73,5 миллиарда долларов, на 20 миллиардов долларов превысив стоимость самой дорогой российской компании «Роснефть». На это обратило внимание интернет-издание Republic, сообщает Радио Свобода.

На американском телеканале CNBC ране отметили, что если бы биткоин был акцией, он бы занял 74-ю строчку в индексе Standard & Poor’s, сравнявшись по капитализации с такими компаниями как Adobe и Netflix.

Ранее заместитель министра финансов России предложил легализовать на территории аннексированного Крыма оплату товаров и услуг криптовалютой.

Биткоин – самая популярная криптовалюта в мире. Одной из главных особенностей платежной системы является то, что она неподконтрольна ни одному государству или частному лицу, а владелец биткоина может сохранить полную анонимность при покупке в интернете какого-либо товара. Выпуск биткоинов происходит в результате компьютерных вычислений, поэтому заранее известен объем, а также само время появления новых единиц криптовалюты.

В начале 2017 года биткоин стоил менее одной тысячи долларов. 13 августа стоимость одного биткоина впервые превысила 4 тысячи долларов.