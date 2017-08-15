Мидии в Севастопольской бухте уничтожает жара – украинский биолог

Мидии в бухте аннексированного Севастополя не размножаются из-за слишком прогретого моря. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказала 15 августа доктор биологических наук, сотрудник украинского Института биологии южных морей имени Ковалевского НАН Украины Нина Шурова, которая проводила специальные исследования по этому вопросу.

«В основном на мидии повлияли высокие температуры в Крыму. При температуре +20 градусов в море эти организмы уже перестают фильтровать воду и погибают. Вода становится более мутной, солнечные лучи не проникают на глубину, и не питают водоросли, которые вырабатывают кислород. Так что мидии – это не только корм для рыб, а еще и природные очистители моря», – отметила эксперт.

В аннексированном Севастополе в 2017 году деликатесные морские мидии дали рекордно малое количество молодого потомства. На камнях в море и на субстратах мидийных ферм практически нет прикрепившихся маленьких мидий.

12 августа крымские СМИ сообщили, что в бухте Севастополя впервые за долгое время перестали размножаться мидии. Похожая ситуация имела место в 2010 году – тогда из-за высокой температуры воды погибали взрослые особи. За последние годы в акватории Севастополя и Крыма наблюдается стойкая тенденция к деградации естественных поселений мидий. Из-за загрязнения моря и гипоксии (недостатка кислорода в воде) замор морских обитателей происходит чаще, отмечают ученые.