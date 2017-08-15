Госпогранслужба Украины: данных о посещении поэтессой Астаховой Крыма перед визитом в Одессу не было

Накануне концерта российской поэтессы Ирины Астаховой (псевдоним Ах Астахова) в Одессе 13 августа, Госпогранслужба Украины не располагала данными о посещении Астаховой аннексированного Крыма. Об этом Крым.Реалии рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«К сожалению, информацию о посещении представителями России, если мы говорим о публичных деятелях, или гражданами иных стран, оккупированного Крыма в нарушении законодательства Украины, мы, в основном, собираем сами, или нам ее предоставляют коллеги иных ведомств. В данном случае никакой предварительной информации, касательной это гражданки не было», – отметил Слободян.

Представитель ведомства отметил, что информация принята во внимание, а в случае прибытия Астаховой на границу с Украиной, погранслужба будет «действовать в рамках законодательства и своих полномочий».

Активисты в соцсетях обращали внимание на визит Астаховой в Крым летом 2015 года.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Ряд артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе ранее обнародовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.